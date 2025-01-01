Суд взыскал страховую выплату за гибель пермяка на работе спустя два года Мужчина получил смертельную травму во время дорожных работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд взыскал страховую выплату вследствие несчастного случая с рабочим на строительной площадке. Как сообщает Пермский краевой суд, в декабре 2023 года 44-летнего мужчину во время работ на объекте «Переход ул. Строителей — Площадь Гайдара» придавило ковшом экскаватора в момент спуска бетонной плиты. Бывшая жена обратилась в суд с иском о взыскании страховой выплаты в интересах его двоих детей.

Она указала, что бывший супруг с января 2023 года без оформления письменного трудового договора работал в должности монтажника наружных трубопроводов у индивидуального предпринимателя. Выполнял работы по устройству котлованов для строительства автомобильной дороги.

ИП страховые взносы за погибшего работника в Фонд социального страхования РФ не уплачивала, необходимые меры по организации расследования несчастного случая не приняла и не зарегистрировала его. Данные факты послужили основанием для отказа региональным отделением фонда Пенсионного и социального страхования РФ в выплате страховки в 2 млн руб.

«Индустриальным районным судом Перми установлен факт трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и погибшим. Суд признал несчастный случай страховым, указав, что для квалификации несчастного случая на производстве как страхового имеет значение лишь то, что событие, в результате которого застрахованный получил повреждение здоровья, произошло в рабочее время и в связи с выполнением застрахованным действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах», — отметили в пресс-службе суда.

Единовременная страховая выплата производится в равных долях детям умершего, не достигшим 18 лет. Суд взыскал с отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в пользу детей по 1 млн рублей каждому. Решение суда пока не вступило в законную силу.

