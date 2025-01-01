В состав «Амкара» вошёл пермяк Максим Смольников Футболист играет на позиции защитника Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар Пермь» рассказал о новом игроке, пополнившем состав команды на сезон-2026. Им стал 25-летний защитник Максим Смольников, воспитанник пермской школы футбола. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Максим Смольников родился в Перми. Имеет опыт выступлений за юношеские команды «Амкара», пермскую «Звезду» и «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила. За тагильский клуб он провёл 67 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт с ним подписан до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что «Амкар» арендовал Михаила Малозёмова. Полузащитнику из Нижнего Новгорода исполнилось 26 декабря 19 лет. В составе второй команды и молодёжного состава нижегородского клуба он провёл 68 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи. Срок его аренды в «Амкаре» рассчитан до конца 2026 года.

