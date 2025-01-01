В Перми прошло заседание Координационного совета по вопросам молодёжной политики Участники обсудили итоги реализации проектов Поделиться Твитнуть

В Перми 26 декабря прошло заседание Координационного совета по вопросам реализации молодёжной политики региона и взаимодействия с российским движением детей и молодёжи «Движение Первых», его региональными, местными и первичными отделениями. Участие в нём приняли представители органов власти, руководители молодёжных организаций и активисты.

Как сообщается на сайте правительства, с приветственным словом к участникам обратились губернатор Пермского края, председатель Координационного совета Дмитрий Махонин и руководитель департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых» Ольга Негрова.

«Завершается год в статусе «Молодёжной столицы России», итоги проведённой работы мы подведём в начале 2026 года. В частности, в этом году Прикамье стало одним из пилотных регионов, где был реализован новый всероссийский проект «Значимый взрослый». Это стало возможным благодаря активной работе регионального отделения «Движения Первых» с детьми и подростками в сложной жизненной ситуации. Благодарю команду и продолжим новое направление деятельности — взаимодействие с ТОСами Прикамья», — отметил Дмитрий Махонин.

Итоги работы регионального отделения «Движение Первых» и планы на 2026 год представили председатель отделения Александр Мясников и председатель регионального Совета первых II созыва Алёна Манаева. В частности, они рассказали проекте «Значимый взрослый», направленном на формирование сообщества наставников, которые готовы поддерживать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. О проекте «Первые в ТОС», в рамках которого проходят акции, мастер-классы и тренинги, создаются центры детских инициатив, а идеи молодёжи включают в реальные планы развития территорий. А также о высоких результатах всероссийского проекта «Российская школьная весна» — Прикамье стало лауреатом II степени в общекомандном зачёте.

Руководитель Пермского регионального отделения молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин рассказал о Всероссийском трудовом проекте «Парма». Более 300 участников студенческих медицинских отрядов работали с июля по август в медорганизациях Перми. В проект впервые включились представители Беларуси и Кыргызстана и около 40 несовершеннолетних участников. По итогам года студотряды Пермского ГАТУ были отмечены на Всероссийском слёте специализированных студотрядов в Татарстане. Прикамье привезло 12 наград за организацию работы студенческих отрядов.

В феврале, с 16 по 18 число, в Перми пройдёт окружной профориентационный форум «Труд Крут». Планируется, что он соберёт более 600 школьников и студентов из ПФО, которые смогут познакомиться с профессиями, работодателями, получить консультации. Курировать событие будут студотряды Пермского края, площадками станут Дом молодёжи, молодёжный центр «Кристалл» и детский лагерь «Сосновый бор».

В рамках заседания также обсудили итоги реализации специального трека «Человек труда» проекта «Пермь — молодёжная столица России 2025». В этом году Пермь стала центром молодёжной активности, состоялось более 9 тыс. событий с участием 1,6 млн человек. Были открыты интерактивный музей студенческих отрядов «СО.Здание», Пермская арт-резиденция, стрит-арт полигон «Динамика», прошли фестивали «Поколение студвесны», «Город встреч», «Все стили в стиле», КВН-движение, Пермский марафон и другие.

«Пермь в 2025 году подтвердила статус Молодёжной столицы России не только количеством мероприятий, но и качеством вовлечения молодёжи. Созданные пространства, проекты и инициативы позволяют молодым людям не просто участвовать, а быть авторами своей повестки, развивать профессиональные и социальные компетенции, вносить вклад в развитие города и общества. Наша задача — продолжать поддерживать инициативы молодёжи, создавая условия для их реализации и укрепляя сообщество активных граждан», — прокомментировала заместитель руководителя Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Залазаева.

