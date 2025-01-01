Ряды пермского «Амкара» пополнил 19-летний футболист из Нижнего Новгорода Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Михаил Малозёмов продолжит карьеру в «Амкаре Пермь» на правах аренды, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Михаил Малозёмов, родившийся 26 декабря 2006 года в Нижнем Новгороде, является выпускником Академии «Пари НН». В составе второй команды и молодежного состава нижегородского клуба он провел 68 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи. Срок аренды в «Амкаре Пермь» рассчитан до конца 2026 года.

«Сегодня Михаилу исполняется 19 лет! Поздравляем его с днём рождения и желаем успехов в новой команде! Добро пожаловать в красно-чёрную семью!» — говорится в сообщении ФК «Амкар».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.