В Перми подростка приговорили к 9 годам за убийство своих родственников

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Суд вынес обвинительный приговор 16-летнему подростку из Перми, который признан виновным в убийстве двух человек. Юноша совершил преступление, предусмотренное п.п. «а, д.» ч. 2 ст. 105 УК РФ — умышленное причинение смерти двум лицам с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 12 мая 2025 года подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил убить своих бабушку и дядю из-за личной неприязни. Используя нож, он нанес им множественные удары, в результате которых оба потерпевших скончались на месте происшествия.

Во время следствия подростка заключили под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в воспитательной колонии.

