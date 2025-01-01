С 27 декабря в Перми запустят трамваи по улицам Крисанова и Карпинского В январе закроется компенсационный автобусный маршрут №72 Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

С 27 декабря в Перми трамваи начнут курсировать по улицам Пушкина, Крисанова и Карпинского. На обновлённом участке установили новые остановки «Данилиха», «Улица Крылова» и «Пермь Экспо». Для безопасности пассажиров пути отделили бордюром от проезжей части. Об этом с своём телеграм-канале написал губернатор Дмитрий Махонин.

Перед запуском специалисты провели обкатку новых путей и проверку контактной сети с помощью трамвая-лаборатории, чтобы убедиться в их качестве и безопасности.

С завтрашнего дня по новому участку будут ходить трамваи маршрутов №11 «Висим — Улица 9 Мая». Пока маршрут будет заканчиваться на остановке «Улица 9 Мая» из-за продолжающихся работ на линии.

Также по новому маршруту будет следовать трамвай №12 «Пермская ярмарка — Школа №107» и №2 «Осенцы — Школа №107».

Компенсационный автобусный маршрут №72 будет работать до 16 января, после чего его обслуживание прекратится.

