В Перми начальницу отдела приставов осудили условно за превышение полномочий
Она самовольно закрывала исполнительные производства
Индустриальный районный суд Перми завершил рассмотрение уголовного дела против экс-руководитель отдела судебных приставов Прикамья. Сотрудницу ведомства признали её виновной в превышении должностных полномочий.
Как установил суд, в конце 2022 года обвиняемая, занимая высокую должность в региональном управлении ФСПП, отдала незаконные распоряжения сотрудникам территориального подразделения о прекращении ряда исполнительных производств, минуя необходимые процедуры. Это привело к значительному ущемлению прав граждан на своевременное и надлежащее исполнение судебных решений.
Подсудимая отрицала свою причастность к преступлению.
Суд принял во внимание доводы гособвинения и приговорил виновную к условному лишению свободы на четыре года с испытательным сроком в три года. Также её лишили права занимать должности на госуслужбе на протяжении 2,5 лет.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.