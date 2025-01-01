В Перми начальницу отдела приставов осудили условно за превышение полномочий Она самовольно закрывала исполнительные производства Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Индустриальный районный суд Перми завершил рассмотрение уголовного дела против экс-руководитель отдела судебных приставов Прикамья. Сотрудницу ведомства признали её виновной в превышении должностных полномочий.

Как установил суд, в конце 2022 года обвиняемая, занимая высокую должность в региональном управлении ФСПП, отдала незаконные распоряжения сотрудникам территориального подразделения о прекращении ряда исполнительных производств, минуя необходимые процедуры. Это привело к значительному ущемлению прав граждан на своевременное и надлежащее исполнение судебных решений.

Подсудимая отрицала свою причастность к преступлению.

Суд принял во внимание доводы гособвинения и приговорил виновную к условному лишению свободы на четыре года с испытательным сроком в три года. Также её лишили права занимать должности на госуслужбе на протяжении 2,5 лет.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

