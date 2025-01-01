Из незаконного оборота в Пермском крае изъята табачная продукция на 3 млн рублей Полиция устанавливает канал поступления контрафакта Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Предпринимательнице из Пермского края предъявлено обвинение в приобретении, перевозке, хранении и реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. По информации краевого МВД, 56-летняя женщина в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники отдела МВД России «Чернушинский» установили, что в период с июня 2019 года по март 2024 года ИП осуществляла незаконную реализацию немаркированной табачной продукции в различных торговых точках Чернушки. Её противоправная деятельность была пресечена в марте прошлого года.

Продукция была приобретена у неустановленного поставщика для последующей продажи. В данный момент полицейские устанавливают канал поступления в регион контрафактной продукции. Из незаконного оборота в результате обысков было изъято 25 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью более 3,2 млн руб.

