В жилом доме на Компросе в Перми за 5,7 млн рублей отремонтируют укрытия Работы должны быть выполнены до конца марта

Зарина Ситдикова

В подвале жилого дома на Комсомольском пр., 71 в Перми выполнят капитальный ремонт помещений защитного сооружения гражданской обороны. Срок проведения работ — с 23 января до конца марта.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляла 7,8 млн руб. На участие в закупке поступило три заявки, комиссия выбрала участника, предложившего наименьшую цену — 5,7 млн руб. Им стала индивидуальный предприниматель из Перми Татьяна Старцева. По данным СБИС, основной вид деятельности — производство прочих отделочных и завершающих работ.

Как указано в техзадании, площадь помещений составляет 110,4 и 108,5 кв. м. Подрядчик должен будет выполнить отделку и устройство инженерных сетей. В перечень работ входят кладка перегородок из кирпича, ремонт и окраска стен, потолков и полов, обновление систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, устройство сетей связи, установка указателей и фотолюминесцентных планов эвакуации, демонтаж и монтаж дверей, светильников, унитазов и умывальников.

