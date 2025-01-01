На стройплощадке межвузовского кампуса в Перми забито более 16,7 тысячи свай Готовность объекта по итогам 2025 года составляет 10,5% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В микрорайоне Камская долина в Перми продолжаются работы по строительству межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Согласно промежуточным результатам за 2025 год, по сообщению компании-концессионера ООО «Кампус-Парма», его готовность составляет 10,5%.

С января по декабрь работы шли на всех объектах кампуса одновременно. В ООО «Кампус-Парма» пояснили, что в течение года шли работы по подготовке свайных фундаментов. Также строители обустроили временные дороги и подъездные сооружения, выполняли работы по гидроизоляции фундаментов, устройству и бетонированию армированного каркаса зданий.

За год в грунт было погружено свыше 16,7 тыс. свай, использовано более 3,5 тыс. т арматуры различного диаметра для армирования фундаментных плит, в основания зданий залито 20,5 тыс. куб. м бетона. На стройплощадке работают 16 башенных кранов, а в пиковые моменты на работу выходили более 550 человек и 50 единиц спецтехники.

В настоящее время подрядная организация возводит несущие конструкций зданий. На следующем этапе строителям предстоит устройство несущих и ограждающих конструкций зданий, газовой котельной и наружных инженерных сетей. При этом, по словам заместителя генерального директора ООО «Кампус Парма» Андрея Колмогорова, строительство объекта идёт непрерывно, без остановок в праздничные и выходные дни.

Отметим, что межвузовский кампус «Будущее Пармы» является флагманским проектом системы высшего образования Прикамья. По поручению президента РФ Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России ведут работу по созданию сети современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов, к 2036 году их количество планируется увеличить до 40.

