В Прикамье достроены две новые лыжные базы Объекты появились в рамках проекта «Пермский край! На лыжи!» Поделиться Твитнуть

лыжная база в Сиве

permkrai.ru

В п. Горный Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа завершено строительство модульной лыжной базы. На территории объекта оборудованы раздевалки, душевые, помещение для подготовки лыж, тренерский кабинет, а также тёплый гараж для снегохода и другой техники. Об этом сообщили в краевом правительстве.

База построена в парке «Подкова времён», где также есть лыжероллерная трасса, волейбольная площадка, экстрим-парк и пр.

Для занятий лыжным спортом закуплено прокатное оборудование.

Аналогичная база построена и в Сивинском округе. Средства на её возведение были выделены позже, но объект также сдан в этом году.

Объекты построены в рамках региональной программы «Пермский край! На лыжи!». В этом году финансирование на улучшение материально-технической базы и развитие лыжного спорта получили пять муниципалитетов. На реализацию программы в 2025 году из регионального бюджета выделено почти 30 млн руб., ещё 13 млн добавили муниципалитеты в рамках софинансирования.

Проект «Пермский край! На лыжи!» стартовал в 2020 году. За это время построено 14 модульных баз, три лыжероллерные трассы, модернизированы существующие объекты, приобретена снегоуплотнительная техника, а в Чусовом появилась система искусственного оснежения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.