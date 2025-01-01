Пермские учёные нашли в Чердыни фигурку женского божества родановской культуры Археологи подвели итоги полевого сезона Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Пермский университет | ПГНИУ"

Сотрудники Камской археологической экспедиции (КАЭ) поделились итогами полевого сезона-2025. Исследования проводились на территории Архиерейского квартала в Перми, в Чердыни, Осе и Усолье.

Как сообщается на сайте ПГНИУ, в масштабной экспедиции Русского географического общества на север Пермского края приняли участие археологи совместно с биологами, ботаниками, географами и палеогеографами вуза. Во время исследования самого крупного водоёма в регионе — Чусовского озера в Чердынском районе — его берегов и притоков были найдены артефакты, подтверждающие, что люди здесь проживали с эпохи неолита (позднейшего каменного века).

Фото: telegram-канал "Пермский университет | ПГНИУ"

«В районе Чусовского озера мы с КАЭ работаем второй год. Начиная с палеолита и заканчивая XIX веком, люди ходили через Чусовское озеро, Берёзовку и Вишерку как в направлении нынешней республики Коми, так и обратно, в том числе из Зауралья попадали в наш край. Нам нужно понять, почему и когда появилось Чусовское озеро, реконструировать гидрографическую сеть и реконструировать ландшафты, чтобы понять, в каких условиях проживало население и как они выбирали места для жизни», — отметил доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ Сергей Копытов.

В Чердыни раскопки велись в центральной части Троицкого городища. Учёные изучили разные части памятника и обнаружили объекты, связанные с родановской археологической культурой (IX-XV века) и с Русским временем (XVI-XVIII века). К этой же культуре имеют отношение найденные пронизки, подвески в зверином стиле, детали украшения костюма, серьги, бусы из камня и стекла, керамическая посуда, яма с жерновами, предметы быта, а также небольшая фигурка женского божества. Это подтвердило, что здесь жили люди, а не располагалось святилище, как считалось ранее.

Фото: telegram-канал "Пермский университет | ПГНИУ"

«Фигурка женщины напомнила «чердынскую богиню» (металлические прорезные бляхи с изображением женского божества в окружении зооморфных и антропоморфных сюжетов, найдены в районе Чердыни несколько десятилетий назад, хранятся в Чердынском музее). Фигурка небольшая — «богиня» сидит, скрестив ноги и уперев руки в бедра», — сообщила директор Музея истории ПГНИУ Мария Мингалева.

Также было найдено более 50 монет-«чешуек», относящихся к периоду строительства Чердынского кремля, в следующем году завершат обследование кладбища XIX века. Во время работ по газификации были выполнены исследовательские работы, во время которых была найдена часть усадьбы Чердынского посада XVI-XVIII века, остатки моста XIX века и два ранее неизвестных кладбища у Богоявленской церкви и Иоанно-Богословского мужского монастыря.

В Осе были найдены точильные камни и костяные амулеты из зубов медведя гляденовской культуры (с III века до н.э. по V век н.э.). В Усолье был выделен период гибели деревянной усадьбы Голицыных, находка была сделана на участке, который по всем предположениям должен был быть разрушен.

