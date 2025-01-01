Пермские врачи спасли школьницу с редким заболеванием, при котором она потеряла 95% кожи Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В пермскую инфекционную больницу была доставлена 16-летняя пациентка с признаками вирусной инфекции. На её теле появились болезненные высыпания, которые затем переходили в волдыри и оставляли после себя ожоги. После тщательного обследования медики установили диагноз – синдром Лайелла. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Это тяжёлое аллергическое состояние, которое угрожает жизни пациента. Оно характеризуется массивным отторжением верхнего слоя кожи – эпидермиса. Любое прикосновение к поражённым участкам приводит к их вздутию и отслоению. При отсутствии своевременного лечения смертность может достигать 70%.

Врачи инфекционного отделения связались с коллегами из Краевой клинической больницы и попросили перевести пациентку в аллергологическое отделение. Реаниматологи аккуратно транспортировали девушку, которая к этому моменту полностью потеряла кожный покров. Для её лечения была собрана мультидисциплинарная бригада специалистов, включая аллергологов, терапевтов, офтальмологов, отоларингологов, гинекологов, гастроэнтерологов, нефрологов, хирургов, комбустиологов и дерматологов.

Главный внештатный аллерголог-иммунолог краевого Минздрава Мария Тарасова объяснила, что синдром Лайелла имеет аллергическую природу. Его развитие связано с чрезмерной реакцией организма на лекарственные препараты, токсины или смеси для вейпов. Определить конкретную причину возникновения синдрома в данном случае было сложно, так как, вероятно, к этому привели несколько факторов.

Пациентку перевели в реанимацию, где она находилась под постоянным наблюдением. Врачи проводили обезболивающую терапию, а также предотвращали риск заражения, регулярно меняя повязки. Комбустиологи из Городской клинической больницы им. Гринберга оказывали помощь коллегам. Кроме того, реаниматологи из Краевой детской клинической больницы предоставили специальную лампу, которая способствовала более быстрому заживлению ран.

Помимо борьбы с сепсисом и восстановления кожных покровов, медики контролировали работу всех органов и систем пациентки. Хотя часть кожи восстановилась, для покрытия оставшихся 15% потребовалась трансплантация. После этого девушка была переведена в отделение реанимации больницы им. Гринберга.

Главный комбустиолог краевого Минздрава Андрей Бабиков рассказал, что у пациентки была значительная площадь ран, которые не заживали. Эти повреждения представляли серьёзную угрозу инфицирования. Учитывая, что на предыдущем этапе лечения были использованы все возможные антибактериальные препараты, врачам пришлось искать их новые комбинации для улучшения состояния пациентки. Реаниматологам удалось справиться с сепсисом.

Для предотвращения травм раневых поверхностей и сохранения эпидермальных клеток пациентку поместили в специальную флюидизирующую кровать на воздушной подушке. За это время были подготовлены участки для пересадки кожи. Было проведено две трансплантации, которые успешно закрыли раны. Андрей Бабиков отметил, что это второй случай в его 30-летней практике, когда пациент с синдромом Лайелла был успешно вылечен в ожоговом отделении.

После пересадки кожи пациентка начала заниматься с инструктором лечебной физкультуры Татьяной Свежовой, которая научила её садиться и ходить. Татьяна Свежова также отметила, что девушке предстоит ещё длительное время принимать специальные ванны и использовать особые средства для ухода за кожей, чтобы предотвратить образование грубых рубцов.

Мама пациентки выразила благодарность всему коллективу больниц за их профессионализм, внимание и заботу. Она отметила, что благодаря усилиям врачей, медсестёр и санитарок была спасена жизнь её дочери, которая заболела редким и тяжёлым заболеванием.

