Илья Авербух и Денис Бонус проведут в Перми мастер-классы Они состоятся в рамках открытия Фестиваля зимнего спорта

Тренировки по фигурному катанию и сноуборду состоятся 28-29 декабря в рамках открытия Фестиваля зимнего спорта в Перми, сообщили в минспорта региона.

В воскресенье, 28 декабря, на большой горке Эспланады состоится мастер-класс от знаменитого российского сноубордиста и джиббера Дениса Бонуса. В начале программы он продемонстрирует свои трюки, а затем проведет групповые тренировки для уверенных сноубордистов, желающих улучшить свои навыки.

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля пермьзимаспорт.рф. Чтобы увидеть показательные выступления, регистрация не требуется.

29 декабря, в последний понедельник года, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр и постановщик масштабных ледовых шоу Илья Авербух организует мастер-класс по фигурному катанию для всех, кто хочет попробовать свои силы. Участники изучат элементы фигурного катания, получат советы по технике и насладятся атмосферой новогоднего праздника. Возраст и уровень подготовки не имеют значения, главное — желание и спортивный дух!

Мастер-класс пройдет на «Бионорд катке» с 19:00 до 20:00. Для участия также необходима регистрация на сайте фестиваля пермьзимаспорт.рф.

До 1 марта на площадках фестиваля в центре города пройдут всероссийские соревнования по сноуборду, мастер-классы по фигурному катанию от Ильи Авербуха и других известных спортсменов, этапы проекта «Народный Ледниковый», занятия для детей и взрослых, а также различные мероприятия для активного зимнего отдыха. В рамках фестиваля состоятся хоккейные матчи по системе 3х3, конькобежный забег, турнир по керлингу, лыжные гонки, а также тренировки как для любителей, так и для профессиональных спортсменов.

