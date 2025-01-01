В Перми организатора незаконной легализации мигрантов отправили в колонию Также он должен выплатить крупный штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по решению суда привлекли к ответственности организатора незаконной миграции, который четыре года помогал иностранным гражданам получать разрешение на пребывание на территории России.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю, участники противоправной схемы заключили ряд соглашений, позволивших им проводить экзамены по русскому языку, знанию истории России и основ российского законодательства для прибывающих в страну мигрантов. На основании результатов этих испытаний принималось решение о возможности предоставления иностранцам права на законное нахождение в стране.

Один из членов преступной группы занимался поиском потенциальных клиентов и предлагал им за дополнительную плату увеличить шансы на успешное прохождение аттестации. Стоимость фальсифицированных результатов могла достигать нескольких тыс. руб. За время существования этой сети, охватывающей несколько российских регионов, около двухсот мигрантов получили документы, основанные на поддельных результатах экзаменов.

Суд установил, что действия гражданина Азербайджана, занимавшегося вербовкой клиентов, содержали признаки состава преступления, предусмотренного статьей об организации незаконной миграции. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. руб.

После вмешательства приставов, он частично погасил уголовный штраф.

