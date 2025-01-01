Синоптики подвели итоги рекордного похолодания в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Похолодание, охватившее север и восток Пермского края, а также отдельные районы в центральной части, стало самым значительным с января 2015 года, а в городах Березники и Лысьва — даже с декабря 2009 года. В южных и западных районах края морозы были менее интенсивными, чем в декабре 2023 года и феврале 2024 года. Период похолодания оказался короче, чем в декабре 2009 и январе 2015 годов, особенно по сравнению с декабрем 2023 года, когда температура опускалась ниже -30°C на протяжении шести дней (с 7 по 12 декабря). Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Минимальные температуры по краю были зафиксированы в разное время: на севере и северо-западе региона вечером 24 декабря, на юго-западе — утром 24 декабря, а на востоке и в центре — утром 25 декабря. В северных районах, включая Ныроб, Чердынь и Ваю, дневные максимумы опустились ниже -35°C, что не наблюдалось с января 2015 года.

Похолодание стало одним из самых сильных за последние десятилетия, особенно в южных районах края. В Кунгуре за сутки (с 11:00 23 декабря по 11:00 24 декабря) температура упала на 28-31°C (с -3,9°C до -35,3°C). В Перми снижение температуры составило 26,5°C.

Особенно сильные морозы (-40°C и ниже) были зафиксированы на шести метеостанциях края: Вая, Ныроб, Губаха, Березники, Чермоз и Кын. По этому показателю похолодание заняло первое место с 7 по 10 января 2015 года, когда температура ниже -40°C наблюдалась на восьми станциях края. Однако минимумы текущего десятилетия (-43,8°C в Вае 21 февраля 2021 года и -43,3°C в Кыне 8 декабря 2023 года) не были побиты.

Данные о минимумах температуры по метеостанциям за 24-25 декабря:

— Вая: -43,1°C (самый низкий минимум с 23 февраля 2021 года).

— Ныроб: -41,8°C (минимум с 10 января 2015 года).

— Березники: -41,6°C (минимум с 16 декабря 2009 года).

— Кын: -41,3°C (минимум с 12 декабря 2023 года).

— Чермоз: -41,1°C (минимум с 9 января 2015 года).

— Губаха: -40,2°C (минимум с 10 января 2015 года).

— Добрянка: -39,2°C (минимум с 29 января 2014 года).

— Лысьва: -38,6°C (минимум с 16 декабря 2009 года).

— Чердынь: -38,0°C ( минимум с 21 декабря 2016 года).

— Бисер: -36,9°C ( минимум с 8 января 2015 года).

— Гайны: -36,6°C (минимум с 8 декабря 2023 года).

— Коса: -36,0°C (минимум с 8 декабря 2023 года).

— Кунгур: -37,5°C (минимум с 12 декабря 2023 года).

— Пермь: -35,6°C (минимум с 9 января 2017 года).

— Кудымкар: -34,8°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Оса: -34,7°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Большая Соснова: -34,0°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Кочево: -34,0°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Усть-Черная: -33,6°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Оханск: -33,1°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Ножовка: -32,3°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Чернушка: -31,3°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Верещагино: -31,4°C ( минимум с 9 декабря 2023 года).

— Октябрьский: -31,1°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

— Чайковский: -28,0°C (минимум с 16 февраля 2024 года).

