С начала года в Перми произошло 85 ДТП с участием детей-пешеходов Травмы получили 82 ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые 11 месяцев 2025 года в Перми произошло 77 ДТП с участием пешеходов младше 16 лет. А в преддверии новогодних праздников, в декабре, было зафиксировано 8 подобных инцидентов. Всего в этих авариях 82 ребёнка получили травмы. В связи с этим Госавтоинспекция краевого центра организовала масштабную акцию под названием «Зимняя безопасность».

В акции приняли участие более половины сотрудников автоинспекции, представители районных администраций, народные дружинники, волонтеры, общественные организации и юные инспекторы движения. Патрули полка ДПС дежурили вблизи пешеходных переходов и в местах массового скопления людей, уделяя особое внимание предотвращению нарушений ПДД, которые могут привести к ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.

Основной целью мероприятия стало напоминание юным участникам дорожного движения и их родителям о правилах дорожного движения, особенно о том, как правильно переходить дорогу и вести себя на пешеходных переходах. Водителям также напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.