Благодаря судебным приставам жители дома в Перми получат газ на Новый год

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Жители многоквартирного дома на ул. Тимирязева в Перми столкнулись с проблемой отсутствия газа в преддверии новогодних праздников. Как напомнили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, почти год они были лишены этой важной коммунальной услуги из-за отказа соседа впускать сотрудников ресурсоснабжающей компании в свою квартиру.

Ранее проверка коммуникаций выявила падение давления в газораспределительной сети, но причина дефекта осталась неизвестной из-за нежелания хозяина квартиры пускать посторонних. Для безопасности жильцов подача газа во все квартиры по стояку была прекращена.

Обслуживающая компания обратилась в суд с требованием обязать владельца квартиры обеспечить доступ к общедомовому газопроводу. Иск был удовлетворен, и исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Мужчина игнорировал решение суда, не обращая внимания на то, что его соседи долгое время остаются без газа. Ни исполнительский сбор в 5 тыс. руб., ни административный штраф за неисполнение требований не повлияли на его решение.

Поскольку действия ответчика затрагивали интересы других жильцов, было принято решение о принудительном вскрытии двери в его квартиру. Эта информация была доведена до него должным образом.

Вскоре доступ в квартиру был обеспечен. Вскрытие проводилось в присутствии понятых, представителей управляющей компании и сотрудника полиции. Внутри квартиры было много предметов быта, картонных коробок и пластиковых бутылок. Из-за антисанитарии и затхлости воздуха в помещении было полно насекомых. Должностным лицам пришлось пробираться через горы мусора, чтобы проверить оборудование.

Под контролем судебных приставов работники газовой службы осмотрели коммуникации, отключили квартиру ответчика от общедомовой сети и возобновили подачу газа в соседние квартиры.

Сейчас жильцы соседних квартир планируют обратиться в контролирующие органы с требованием обязать ответчика привести квартиру в порядок и вывезти мусор.

