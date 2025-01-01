По проекту «Посади лес» в Пермском крае было высажено 10 тысяч елей Новые деревья заняли площадь 4,7 га Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Движением Эка"

В Пермском крае по проекту «Посади лес» было высажено 10 тыс. елей. Как рассказали в межрегиональной экологической общественной организации «Движение Эка», на территории Пермского городского лесничества осенью 2025 года добровольцы высадили сеянцы на площади 4,7 га.

«Исчезновение лесов остаётся одной из самых серьёзных экологических проблем — это влияет на климат, биоразнообразие и качество жизни каждого из нас. Проект «Посади лес» помогает восстанавливать леса, превращая намерение действовать в реальные результаты. Мы очень благодарны всем, кто присоединился к нам в этом году, чтобы вместе помочь природе», — отметил координатор проекта «Посади лес» Алексей Колмаков.

Участие в акции приняли 35 человек. Среди них сотрудники федеральной налоговой службы УФНС России по Пермскому краю, а также преподаватели и студенты пермских университетов.

«Посади лес» — это краудфандинговая площадка, где каждый может приобрести сертификат на посадку деревьев и поучаствовать в восстановлении лесов, не выходя из дома. Проект существует более 10 лет. За это время было высажено свыше 4,6 млн деревьев в 58 регионах России и в Казахстане, восстановлено более 1,6 тыс. га леса. Следующие посадки запланированы весной 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.