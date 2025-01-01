В Прикамье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Тютиковым Его похоронят в Очёре Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В ходе спецоперации 8 декабря 2025 года погиб сержант Дмитрий Тютиков из Очёра. Об этом сообщается на официальной странице Очёрского округа в соцсетях.

Дмитрий Тютиков родился 19 июля 1984 года. Учился в Очёрской средней школе № 3, а затем поступил в местный техникум, где получил специальность «мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».

Осенью 2003 года поступил на военную службу по призыву и отправился в Североморск — в морскую пехоту.

После увольнения в 2005 году поступил на службу во вневедомственную охрану и работал там до 2018 года.

В 2010-м создал семью, а в 2011-м у него родился сын.

В 2018 году отправился на военную службу в Душанбе (Таджикистан), где служил в должности номера расчета. Также был участником боевых действий в Сирии. По окончании контракта устроился слесарем в ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго».

Во время мобилизации в сентябре 2022 года его призвали на СВО.

Администрация Очерского муниципального округа выразила соболезнования семье погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 30 декабря в Михайло-Архангельской церкви Очёра (ул. Ленина, 32). Отпевание в 11.00, гражданская панихида состоится во дворе храма по окончании отпевания.

