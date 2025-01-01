Студент Пермского политеха из Сирии вошёл в топ-10 лучших обучающихся в России иностранцев Мухаммед Алмухтасеб учится на 2 курсе электротехнического факультета Поделиться Твитнуть

Мухаммед Алмухтасеб

Пресс-служба ПНИПУ

В Москве прошёл Всероссийский студенческий форум «Твой ход-2025», собравший более 3 тыс. участников со всей России. В рамках форума состоялся конкурс «Студент года», где отличился Мухаммед Алмухтасеб из Пермского политеха. Этот студент 2 курса электротехнического факультета стал единственным представителем Прикамья и вошёл в топ-10 лучших иностранных студентов России, заняв седьмое место.

Премия «Студент года» — это инициатива Российского Союза Молодежи, направленная на поддержку талантливых студентов с особыми достижениями в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности.

В финале конкурса приняли участие более 850 студентов из вузов и колледжей, а жюри, состоящее из более 60 экспертов, включало общественных, политических и научных деятелей, а также представителей спорта, культуры, журналистики и других сфер.

Для участия в конкурсе необходимо было представить свои достижения за время обучения в России. Мухаммед, неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов, активно участвует в работе региональной площадки Студенческого медиацентра Минобрнауки РФ «Голос Пармы» в Пермском крае. Он также хорошо учится, занимается волонтёрством и ведет блог, рассказывающий о жизни в России для сирийской аудитории.

«Роль преподавателей ПНИПУ в этом успехе — абсолютно ключевая. Они создают ту интеллектуальную и доброжелательную среду, где студент не боится задавать вопросы, экспериментировать и расти. Мой успех во многом их заслуга. Эта победа — смесь огромной гордости и ответственности», — поделился Мухаммед Алмухтасеб.

