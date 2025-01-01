«Литрес» назвал самые популярные книги и авторов 2025 года в Пермском крае Рейтинг составлялся по данным о продажах цифровой литературы Поделиться Твитнуть

Книжный сервис «Литрес» изучил данные о продажах цифровой литературы и составил список самых востребованных книг в Пермском крае по итогам 2025 года. Лидером по количеству проданных экземпляров стал роман «Трансерфинг себя» (16+) Вадима Зеланда. Самым популярным автором среди жителей региона стал Серж Винтеркей.

В пятёрку самых популярных книг среди пользователей из Пермского края по итогам 2025 года также вошли аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» (16+) в озвучке Александра Клюквина, автор Виктор Дашкевич; аудиокнига «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» (16+) в исполнении Вадима Чернобельского, автор Дэвид Кэмерон Джиканди; аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V» (16+) в исполнении Михаила Черняка, автор Вадим Зеланд и аудиокнига «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» (16+) в озвучке Александра Карлова, автор Джеймс Клир.

В пятерку самых популярных авторов, кроме Сержа Винтеркея, вошли Алекс Ключевской (Леха), Роман Прокофьев, Вадим Зеланд и Макс Глебов.

Группа компаний «Литрес» объединяет бренды «Литрес», MyBook, LiveLib, «Литрес Самиздат», «Литрес Чтец» и «Литрес Библиотека».

«Литрес» — ведущий поставщик лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. На сайте litres.ru представлено более миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, из которых более 238 тыс. доступны бесплатно. Каждый месяц в каталоге добавляются почти 17 тыс. новых книг.

