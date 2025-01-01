Прилёт рейса из Таиланда в Перми отложен более чем на два часа Несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли с опозданием Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В ночь на 26 декабря в пермский аэропорт Большое Савино с задержкой прибыли два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Время опоздания составило от одного до двух с половиной часов. Соответственно были задержаны обратные вылеты.

Отметим, по данным Миноброны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, три из них были сбиты над Московской областью. В связи с этим Росавиация вводила ограничения на приём и выпуск судов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Перми, в настоящее время задерживается прилёт рейса ZF 2964 из Пхукета. Борт должен был прибыть в Пермь в 19:10, но сейчас расчётное время сместилось на 21:25. До 23:25 откладывается и обратный вылет самолёта в Таиланд.

