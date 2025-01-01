Пропавшие в Подмосковье дети могут находиться в Пермском крае Поделиться Твитнуть

ориентировка размещена на ресурсах поискового отряда «ЛизаАлерт».

В четверг, 25 декабря, в Павловском Посаде Московской области пропали братья Сафоновы Леня и Влад, им 12 и 8 лет соответственно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Как утверждают в региональном отделении отряда, они могут находиться в Пермском крае.

Приметы Лёни: рост 150 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в чёрную куртку, зелёную кофту, светлую шапку, тёмно-синие брюки, синие кроссовки.

Приметы Влада: рост 130 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в чёрную куртку, белую рубашку, тёмно-синие брюки, серые кроссовки, шапку-ушанку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят позвонить по телефонам: +79107019743, +79045231666.

