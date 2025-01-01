В Орджоникидзевском районе Перми началось строительство новой школы Работы должны завершиться в 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми выдано разрешение на возведение школы по адресу ул. Академика Веденеева, 71. Подрядчик уже завершил проект и успешно прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщили в минстрое региона.

Строительные работы начнутся с устройства свайного поля.

Новое здание, рассчитанное на 1050 учащихся, станет вторым корпусом Инженерной школы. В нём будут функционировать 42 класса и специализированные кабинеты: для изучения иностранных языков с мобильным лингафонным оборудованием, лаборатории по физике, биологии и химии, мастерские по обработке тканей, столярное и слесарное дело, кабинет кулинарии и домоводства, а также медиацентр и кабинет робототехники. Кроме того, предусмотрены актовый зал и столовая, а также два спортивных зала.

Министерство строительства Пермского края

На прилегающей территории будут обустроены футбольное поле с беговыми дорожками и зона для воркаута. Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в начале 2027 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.