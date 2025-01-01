У КВЦ «Пермь Экспо» 31 декабря откроется бесплатный каток
На территории уже установили коробку катка и скоро начнут заливать лёд
В последний день года 31 декабря в полдень перед КВЦ «Пермь Экспо» начнёт работу новый бесплатный каток. Об этом сообщили в пресс-службе Конгрессно-выставочного центра.
Он будет открыт для посетителей каждый день в январе с 11 утра и до 11 вечера.
В самом центре «Пермь Экспо» можно будет арендовать коньки и воспользоваться тёплыми раздевалками, кафе и зонами отдыха для детей и взрослых.
На территории уже установили коробку катка и скоро начнут заливать лёд.
«Мы рады объявить о запуске уникального зимнего проекта — «Экспо-катка». Это важный вклад в развитие городской инфраструктуры досуга», — отметила заместитель директора по развитию «Пермь Экспо» Татьяна Орленко.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.