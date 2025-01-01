На пожаре в Перми погиб человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 25 декабря, в 09:08 в ГУК МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на ул. Мулянская, 2-я в Перми. На место происшествия незамедлительно отправились 39 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники.

По прибытии первого подразделения выяснилось, что горит частный жилой дом и его пристройка. В результате пожара один человек погиб.

Пожар был локализован в 09:30 и полностью ликвидирован к 09:36. Площадь возгорания составила 76 кв. м. Сейчас дознаватель МЧС проводит расследование для установления всех обстоятельств и причин пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.