Пермское котокафе стало рекордсменом по числу пристроенных животных За год находят новых хозяев около 100 особей Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Пермское котокафе «Котовский» отметило своё щестилетие. За время своего существования оно стало рекордсменом в стране по числу пристроенных кошек. В соцсетях владельцы заведения рассказали, что за эти годы было пристроено почти 600 кошек, а само котокафе встретило тысячи гостей.

«Котовский» пристраивает даже больше, чем котокафе Москвы. Скорее всего, дело в том, что для нас это является главной целью. Мы пристраиваем около 100 котиков в год. Это какие-то невероятные показатели для других котокафе по России, где домой уезжают около 30-40 животных», — рассказала «Новому компаньону» основательница приюта «Матроскин» и котокафе Галя Море.

Котокафе «Котовский» было открыто в Перми в 2020 году по инициативе волонтёров приюта «Матроскин». Оно находится на ул. Монастырская, 14, в цокольном этаже здания. Основная цель заведения — привлечь внимание общественности к проблемам животных и помощи в поиске новых хозяев для обитателей приюта.

После создания заведение быстро завоевало популярность среди пермяков. Средства, собранные за посещение котокафе, направляются на содержание животных и улучшение условий их проживания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.