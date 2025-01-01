Баскетболисты «Пармы» в домашнем матче разгромили «Енисей» Пермяки вышли на четвертое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» одержала победу над красноярским «Енисеем» на домашней арене. Пермские баскетболисты уверенно переиграли гостей, завершив матч со счётом 91:72. Наибольший вклад в успех команды внес разыгрывающий Брендан Адамс, набрав 21 очко, совершив два подбора и отдав девять результативных передач.

«Сегодня на арене показали отличный ролик перед матчем с хорошим посылом — о том, что каждый в команде вносит свой вклад в победу, отдавая свою силу, страсть и энергию. В этом и есть сила команды», — прокомментировал итоги матча главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

По его словам, первые двадцать минут команда играла в академический баскетбол, понимали, что соперник любит длинные атаки и розыгрыши, не даёт убегать в быстрые отрывы — сербская школа. Поэтому все 20 минут счёт был практически равным.

«Мы проигрывали подбор, по итогу уступили его 27:40. Семнадцать подборов соперник взял на нашем щите в первой половине — именно за счёт этого они имели повторные атаки и контролировали ритм игры. Во второй половине мы стали действовать агрессивнее. За счёт жёсткой защиты стали свободнее действовать в нападении, а за матч сделали 14 перехватов», — сказал Пашутин.

Отдельно он поблагодарил всех болельщиков — за то, что они приходят на матчи и поддерживают команду полным залом.

Благодаря этой победе подопечные Евгения Пашутина поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы, выиграв восемь из девяти последних матчей. В следующем матче «Парма» встретится с «Пари Нижний Новгород» на своей площадке. Игра состоится 29 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.