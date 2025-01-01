На севере Пермского края завершилось строительство межпоселкового газопровода Он обеспечит газом жителей Красновишерского и Чердынского округов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Пермском крае завершено возведение межпоселкового газопровода, предназначенного для обеспечения газом Красновишерского и Чердынского округов. Общая протяжённость проложенных газовых магистралей превысила 100 км. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подрядная организация выполнила все работы за полтора года, начиная от первого сварочного шва и заканчивая полным завершением строительства. Глава региона отметил, что планы по газификации северных территорий Прикамья существовали ещё в советское время, однако тогда они так и не были реализованы. Благодаря сотрудничеству с «Газпромом» краевым властям удалось воплотить в жизнь этот проект.

Теперь газом будут обеспечены Чердынь, а также сёла Губдор и Серегово, посёлки Березовая Старица и Рябинино. В этих населенных пунктах уже подготовлены распределительные сети. Доступ к газу получат более 9 тыс. человек.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов отметил, что трасса газопровода пролегала через оживлённую федеральную трассу, заболоченные участки и скалистую местность. Несмотря на сложные условия для прокладки сетей, все работы были выполнены в установленные сроки. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Подача заявок на газификацию жилых домов станет возможной после официального ввода газопровода в эксплуатацию. На данный момент подключение дома к газовой сети осуществляется бесплатно. Расходы на прокладку сети непосредственно до газовой плиты будут полностью компенсированы из краевого бюджета. Бесплатно устанавливаются наружные и внутридомовые сети, а также прибор учёта и плита.

В уходящем году планируется также завершить строительно-монтажные работы ещё по двум межпоселковым газопроводам в Верещагинском и Пермском муниципальных округах общей протяжённостью около 50 км. Это позволит подключить к газу более пятисот домовладений в шести населённых пунктах.

