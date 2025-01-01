Пермяки назвали самые желаемые подарки на Новый год Больше всего горожане ждут бытовую технику и электронику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии Нового года жители Перми поделились своими предпочтениями относительно подарков. Опрос, проведёный аналитиками «Авито», выявил самые желанные презенты и то, как пермяки поступают с теми, что не пришлись по вкусу.

Согласно результатам опроса, лидирующую позицию в списке желаний занимает бытовая техника и электроника, в то время как подарочные сертификаты в сомнительные магазины возглавляют рейтинг наименее желанных. Несмотря на это, большинство респондентов не спешат избавляться от неудачных подарков, а каждый пятый уверяет, что ценит любой знак внимания. Такие данные представили «Новому компаньону» в «Авито».

Наиболее популярной категорией подарков, о которой мечтают жители Перми, является электроника. Её хотели бы получить почти половина опрошенных (43%), причём мужчины проявляют больший интерес к этой категории. Каждый пятый (22%) мечтает о крупном подарке, таком как квартира или автомобиль. Мужчины чаще рассчитывают на такие щедрые жесты (24%), чем женщины (19%). Путешествия, как по России, так и за её пределами, занимают третье место в списке желаний (20%), причем женщины чаще отдают предпочтение этому варианту (28%). Представительницы прекрасного пола также чаще выбирают ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

Однако жители Перми не всегда охотно делятся своими желаниями. Лишь 13% респондентов говорят о том, что именно они хотели бы получить в подарок, 4% составляют вишлисты, а 2% обсуждают выбор подарка совместно с дарителем. Большинство же (53%) готовы поделиться своими предпочтениями только в том случае, если их спросят.

В антирейтинге подарков лидируют сертификаты в малоизвестные магазины (30%), безделушки и сувениры (22%), а также шуточные подарки, например, посуда или текстиль с фотографиями (11%). Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) или ненужную косметику (13%), в то время как мужчины не обрадуются носкам или нижнему белью (11%). При этом каждый пятый (21%) признается, что будет рад любому подарку.

Большинство респондентов стараются деликатно обходиться с подарками, не оправдавшими ожиданий. Чаще всего такие вещи просто хранят «на всякий случай» (38%). Любопытно, что 37% предпочитают передаривать их тем, кому они могут быть полезны. 35% пытаются использовать подарок, даже если он им не нравится, а 20% передают его родственникам или друзьям. Лишь 10% опрошенных занимаются перепродажей ненужных подарков.

