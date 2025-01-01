Пермяка через суд обязали вернуть квартире первоначальный вид после самовольной перестройки
Житель Индустриального района сделал в своём жилище балкон
Пермский краевой суд оставил в силе решение о необходимости восстановления первоначального вида квартиры после незаконной перепланировки. ТСЖ обратилось в суд с иском против администрации Индустриального района Перми и владельца квартиры, который самовольно перестроил свою квартиру.
Как рассказали в пресс-службе суда, в 2025 году хозяин квартиры получил разрешение на ремонт от районной администрации и выполнил работы, однако ТСЖ оспорило их в суде, ссылаясь на нарушение жилищного законодательства.
Суд Индустриального района Перми постановил, что администрация превысила свои полномочия, одобрив работы, которые, согласно Градостроительному кодексу РФ, квалифицируются как реконструкция здания, а не просто перепланировка квартиры. К тому же проектная документация не соответствовала требованиям российского законодательства, а собственник не получил обязательного согласия всех жильцов многоквартирного дома.
Первая инстанция признала недействительным решение администрации Индустриального района Перми о согласовании перепланировки и обязала владельца в течение полугода после вступления решения в силу вернуть квартире первоначальный вид.
Не согласившись с этим решением, собственник и администрация Индустриального района подали апелляции в Пермский краевой суд.
Судебная коллегия учла данные инженерно-технической экспертизы, установившей, что в результате работ к жилой площади были присоединены вспомогательные помещения (балкон, лоджия), что привело к изменению технико-экономических параметров квартиры (увеличению площади, изменению «теплового контура» и отапливаемой площади).
Суд установил, что фактически была сделана реконструкция, а не перепланировка, при этом разрешения на строительство (реконструкцию) квартиры не было выдано.
Пермский краевой суд подтвердил решение суда первой инстанции, оставив апелляционные жалобы без удовлетворения.
