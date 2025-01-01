В пермском магазине продавали просроченную колбасу Также обнаружены продукты без маркировки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в декабре 2025 года в ходе инспекционного визита обнаружили в магазине розничной торговли в Перми ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка была проведена в отношении ИП Абсаматова Ш.Р., осуществляющего переработку и реализацию продукции животного происхождения. В результате в магазине было выявлено 3,6 кг варёной колбасы с истекшим сроком годности. Без маркировки в реализации находились 9,6 кг супового набора и 13,8 кг сухого кисломолочного продукта (курута). Ещё на 33,9 кг колбасных изделий, находящихся в холодильном ларе с целью реализации в пищу людям, не были предоставлены ветеринарные сопроводительные документы.

Также специалисты установили, что в производственном помещении для сбора твердых бытовых отходов и для сбора биологических отходов используется одна не промаркированная ёмкость. Не предоставлена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП.

Небезопасная продукция весом 60,6 кг была помещена на изолированное хранение с запретом на её реализацию. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Также он привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст.10.8 КоАП РФ, по ч. 1. ст. 10.8 КоАП РФ, по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.