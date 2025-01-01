Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае — пять новых народных мастеров «Культурная платформа» подвела итоги года Поделиться Твитнуть

Фото: Илья Радченко/Министерство культуры Пермского края

В Пермском доме народного творчества «Губерния» 24 декабря прошла «Культурная платформа» — одно из главных событий для профессионалов сферы культуры, на котором подвели итоги уходящего года.

Среди многих событий в повестке «Культурной платформы» было присуждение почётного звания «Народный мастер Пермского края». Из рук министра культуры Пермского края Аллы Платоновой удостоверения получили мастера, которые хранят и передают ученикам ремесленные традиции Прикамья.

Почётного звания удостоены пять ремесленников: мастер по ткачеству Светлана Ипполитова, мастер по художественной обработке соломы Инга Исыпова, мастер по художественной обработке дерева Владимир Маскалёв, мастер по керамике и гончарному делу Лидия Попова и мастер по лозоплетению Леонид Тюкалов.

Фото: Илья Радченко/Министерство культуры Пермского края

Почётное звание для Владимира Маскалёва — событие из смысловой цепочки юбилея Коми-Пермяцкого округа. Владимир Леонидович хорошо известен в Кудымкаре не только как художник, но и как исследователь коми-пермяцкой культуры. Его скульптуры стали знаковыми арт-объектами для столицы Коми-Пермяцкого округа: «Ош» («Медведь») перед рестораном «Национальный», «Древне-коми промысловый календарь» и ансамбль деревянных фигур «Чудь белоглазая» на пешеходной аллее, скульптуры «Леший» и «Буква Ö» на Красной горке.

Фото: Илья Радченко/Министерство культуры Пермского края

Леонид Тюкалов работает культорганизатором в Фокинском сельском доме культуры в Чайковском округе. В этой территории Леонид Алексеевич — единственный мастер, владеющий искусством плетения из ивового прута. Он активно развивает и пропагандирует народные ремесленные традиции, проводит уроки мастерства среди взрослых и детей на нескольких творческих площадках, воспитал и обучил более 50 учеников. Мастер успешно трансформирует традиционную культуру в современный мир: корзины и абажуры, дачная мебель и оправы для зеркал, напольные и настольные вазы, хлебные чаши, «морды» для ловли рыбы — ассортимент его изделий очень широк; среди прочего — изделия в авторской технике комбинированного плетения из проваренной ивы и весенней соковой заготовки, что позволяет создавать изделия с оригинальным двухцветным узором.

Фото: Илья Радченко/Министерство культуры Пермского края

Светлана Ипполитова — коллега и землячка Леонида Тюкалова, ещё один культорганизатор из Чайковского округа. На базе Сосновского сельского дома культуры Светлана Владимировна создала студию «Дар», воспитанники которой обучаются основным приёмам ткачества. Мастер ручного ткачества, она не просто владеет традиционным ремеслом, но и охотно делится своими знаниями и умениями с подрастающим поколением на мастер-классах и лабораториях Чайковского центра развития культуры. Светлана Ипполитова — один из авторов популярного бренда Чайковской территории «Сайгатская клетка».

Фото: Илья Радченко/Министерство культуры Пермского края

Инга Исыпова — основатель и руководитель Народной студии творческого объединения «Художественная соломка» в Чусовом. Здесь занимается 25 детей 7-18 лет; полное освоение навыков плетения и аппликации из соломы требует обучения по крайней мере в течение пяти лет. Инга Исыпова ведёт активную выставочную деятельность. Её работы были представлены в Пермском доме народного творчества «Губерния», на выставках в Горнозаводске, Губахе, Лысьве и Чусовом. Мастерица создаёт уникальные коллекции работ в техниках плетения и аппликации из соломки с использованием и других природных материалов; среди её работ женские головные уборы — очелья — из соломки и бересты, куклы-обереги, панно с изображением природы и животных Пермского края, объемные изделия со сценами из жизни народов Прикамья.

Лидия Попова вместе с мужем Евгением — основатели мастерской художественной керамики «Горыныч» в Кунгуре. Сегодня «Горыныч» — это классика прикамской керамики. Мастерская производит качественные вещи со своим узнаваемым стилем для самых разных надобностей: декоративные интерьерные изделия, глиняные реплики известных архитектурных сооружений Перми, игрушки, среди которых особо хочется выделить свистульки, и, конечно же, посуду. Евгений и Лидия Поповы работают с местной кунгурской глиной, с использованием характерных для Кунгура техник. В мастерской «Горыныч» постоянно проходят мастер-классы; особой популярностью как в домашнем, так и в выездном формате пользуется «Игра в глину», когда под руководством мастеров-керамистов рождаются целые глиняные миры.

А ещё мастерская «Горыныч» — настоящее семейное дело. У Евгения и Лидии пятеро детей, и, думается, не случайно в краевом конкурсе «Лучшая многодетная семья» Поповы выигрывали в номинации «Семейные традиции». В 2017 году Евгений Викторович Попов был удостоен почётного звания «Народный мастер Пермского края», а сейчас в этой семье — уже два «Народных мастера».

Почётное звание «Народный мастер Пермского края» присуждается с 2008 года, и сейчас на территории Прикамья работает уже 159 мастеров, официально признанных народными.

На «Культурной платформе» чествовали также музыкальные, танцевальные и театральные любительские коллективы, которым тоже было присвоено звание «Народный»: почётное звание получил 31 коллектив из разных территорий Прикамья; среди представленных жанров — музыкальные ансамбли и цирковые студии, фольклорные, бальные, хореографические, коллективы, видеостудии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.