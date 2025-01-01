В Пермском крае запустили комплекс по промышленному выращиванию индеек Ферма рассчитана на 24 тысячи голов Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Чайковского городского округа" ВКонтакте

В Чайковском Пермского края запустили комплекс по промышленному выращиванию индеек на 24 тыс. голов. Как сообщает администрация округа, новое предприятие открылось на базе реконструированной молочной фермы в с. Ваньки.

«На базе реконструированной бывшей молочной фермы в с. Ваньки вырос комплекс по промышленному выращиванию индеек — ООО «Индейка ПК». Буквально на днях состоялся запуск комплекса, первые 8 тыс. индюшат уже обживают ферму», — рассказали местные власти.

Комплекс занимает 13 га земли, состоит из трёх корпусов площадью 1,6 тыс. кв. м каждый с санпропускником и дезбарьером. Здесь создано 35 новых рабочих мест. Планируется, что годовой объём производства составит 5 тыс. т мяса. Плановый объём инвестиций — 150 млн руб. Содержание птиц контролируется автоматикой. Суточных цыплят весом 150 гр завозят партиями из Ростова, на убой повезут в Ижевск через 120 дней с весом до 17 кг. На откорм одной партии потребуется 286 т комбикорма.

Директор предприятия Алексей Морозов рассказал, что после окончания всех работ в корпусах начнутся работы по благоустройству территории комплекса. При благоприятном развитии событий возможно расширение производства. Выход на плановую мощность обеспечит предприятию седьмое место в России по данному направлению.

