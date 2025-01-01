Более 1700 человек зарегистрировались на Пермский марафон Он пройдёт 5 и 6 сентября 2026 года Поделиться Твитнуть

Иван Петров

На забеги Пермского марафона, который пройдёт 5 и 6 сентября 2026 года, зарегистрировались уже более 1700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, напомнив, что регистрация ведётся с 18 ноября.

Ежегодная программа марафона включает в себя следующие дистанции: классический марафон на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, забеги на 10 тыс., 5 тыс., 2500 и 1 тыс. м, а также эстафету «Экиден» и забег на колясках. В 2026 году будет представлен новый формат — костюмированный семейный забег на 2500 м с акцентом на результат, что придаст событию дополнительную яркость и зрелищность.

Напомним, в восьмом Пермском марафоне приняли участие 17 тыс. человек из 64 регионов России. За два дня главного спортивного праздника Перми собралось более 40 тыс. зрителей и болельщиков.

Зарегистрироваться на подходящую дистанцию девятого Пермского марафона и выбрать место участия можно на сайте «RussiaRunning».

