В Перми по «дачной амнистии 2.0» оформлено 91 право собственности

Матвей Любимов

По информации городского департамента земельных отношений, с 1 июля 2022 года, когда начал действовать закон, 91 житель Перми уже зарегистрировал свои права. Из них в 2025 году 16 участков общей площадью 14,3 тыс. кв. м были оформлены по «дачной амнистии 2.0». Об этом пишет ВЕТТА.

В большинстве случаев у заявителей не было правоустанавливающих документов, а дома были построены ещё в советское время. Новый механизм позволил им официально оформить свои права на недвижимость, что даёт возможность свободно распоряжаться ею: продавать, дарить или передавать по наследству.

В департаменте земельных отношений отмечают, что «дачная амнистия 2.0» — удобный и доступный способ для горожан узаконить свои дома и участки. Подать документы для регистрации можно через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре.

Для оформления права собственности по «дачной амнистии 2.0» необходимо, чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года и находился в пределах населённого пункта на земле государственной или муниципальной собственности.

