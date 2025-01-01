ТРЦ в Перми изменит режим работы в предновогодние и праздничные дни Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Перед Новым годом и во время праздников график работы пермского торгово-развлекательного центра «Планета» и его арендаторов изменится, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Так, магазины ТРЦ 31 декабря будут работать с 10:00 до 19:00; 1 января - с 14:00 до 22:00; а со 2 января по обычному графику.

Гипермаркет «Лента» 31 декабря закроется для покупателей в 21:00 и полностью завершает работу в 22:00; 1 января откроется в 10:00 и будет работать по привычному расписанию.

Кинотеатр «Синема Парк» 31 декабря закроется в 21:00, а 1 января откроется в 11:00 и продолжит функционировать по стандартному графику.

Каток 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00; 1 января - с 14:00 до 22:00; со 2 по 11 января - с 10:00 до 22:00.

