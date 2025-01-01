Пермяки назвали худшие новогодние подарки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

SuperJob опросил экономически активных жителей Перми, чтобы узнать, какие новогодние подарки они считают самыми неудачными.

Первое место в рейтинге худших подарков заняли одежда и аксессуары, такие как носки, сумки, свитеры и галстуки, которые были куплены без учёта вкусов получателя (10% опрошенных). На втором месте — косметика и средства гигиены (8%), а также абстрактные подарки, такие как одиночество или плохие новости (7%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 6% голосов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости получили по 4%.

Остальные 12% опрошенных назвали другие неудачные подарки, среди которых оказались полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако самым неприятным подарком, по мнению пермяков, является полное отсутствие презента (21% опрошенных). При этом 29% участников опроса признались, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчины чаще всего разочаровываются в таких подарках, как одежда, книги и алкоголь. Женщины не любят получать в подарки дешёвую косметику и парфюмерию, кухонную утварь, сувениры и игрушки.

