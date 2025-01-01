В Перми усилен контроль уборки дворов от снега Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во всех районах Перми усилили контроль очистки придомовых территорий от снега, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ежедневно проводятся рейды, в ходе которых проверяется качество работы управляющих организаций. Именно эти компании отвечают за уборку снега и наледи с крыш домов и прилегающих участков.

Маршруты проверок формируются на основе обращений граждан, в том числе через социальные сети.

«Если у вас есть замечания по уборке территории возле вашего дома, сначала обратитесь в обслуживающую организацию. Если реакции не последует, можете сообщить о проблеме в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а). Тел.: 241-09-02, 241-14-45 и 241-13-54. Кроме того, вы можете обратиться с жалобами на работу управляющих организаций в отдел ЖКХ и отдел благоустройства районной администрации», — говорится в информации властей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.