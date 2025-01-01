В двух микрорайонах Перми произошло аварийное отключение электроэнергии Поделиться Твитнуть

В ЕДДС Перми сообщили, что в 10:50 25 декабря в связи с технологическим нарушением на линии электропередачи произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайонах Кислотные Дачи и Камский (Орджоникидзевский район Перми).

Без электричества остались дома на улицах Бушмакина, Черняховского, Можайская, Талицкий переулок, Фосфоритная, Ольховская, Волочаевская, Сурикова, Кутузова, Доватора, а также ГСК №90 и 108.

В группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — Пермэнерго» «Новому компаньону» рассказали, что в 10:34 в электрических сетях м/р Кислотные Дачи произошло технологическое нарушение, вызванное экстремальными холодами. Часть оставшихся без электроэнергии потребителей запитали по резервным схемам. Ремонтные бригады немедленно выдвинулись на место происшествия. В 11:57 электроснабжение было восстановлено.

Телефон «горячей линии» ПГЭС 8-800-220-02-20.

