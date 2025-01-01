Телефонные мошенники «развели» школьника из Прикамья на 630 тысяч рублей Для встречи с курьером подросток приехал в Пермь из Чусового Поделиться Твитнуть

В Пермь приехал школьник из Чусового для встречи с курьером, которому он передал драгоценности и деньги на сумму более 600 тыс. руб. В отдел полиции № 4 Управления МВД России по Перми обратилась супружеская пара, заявившая о мошенничестве в отношении их 16-летнего сына.

Полицейские выяснили, что семья живет в Чусовом. Школьнику позвонила женщина, назвавшаяся сотрудником интернет-магазина, и попросила назвать код из смс-сообщения, якобы для получения товара. Затем ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что данные юноши попали к мошенникам, которые начали использовать их для финансирования вооруженных сил недружественного государства.

Чтобы избежать уголовной ответственности, школьнику предложили собрать ценные вещи и деньги дома и передать их курьеру для «декларирования». Юноша поверил незнакомцам, взял ювелирные украшения и наличные и поехал в Пермь на такси. Встретившись с курьером в Мотовилихинском районе, он передал ему всё имущество. В конце схемы ему сказали избавиться от мобильного телефона, но перед этим он успел позвонить родителям и рассказать о случившемся. Общий ущерб составил 630 тыс. руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сотрудники полиции призывают родителей подростков быть внимательными к безопасности своих детей в интернете и при общении с незнакомцами.

