Объявлена регистрация участников на Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» Он состоится 23 мая

фото: "Пермский полумарафон ЗаБег"

Восьмой Пермский полумарафон «ЗаБег РФ 2026», который состоится 23 мая, объявил набор участников.

Как отмечается в тг-канале «Первое Пермское Беговое», Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» — не просто забег, а самое масштабное событие в России с синхронным стартом одновременно по всей стране.

На выбор представлено шесть дистанций: 21 км (для настоящих чемпионов, готовых преодолевать новые высоты), 10 км (подходит для тех, кто хочет установить личный рекорд и открыть новые горизонты), 5 км с ПСБ (отличный старт для бегунов любого уровня), 1 км (дистанция для детей) и 5 км северной ходьбы (наслаждайтесь атмосферой и движением, даже если бег вам не по душе).

Зарегистрироваться можно по ссылке.

