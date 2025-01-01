На Красавинском мосту Перми из-за массового ДТП образовалась пробка Поделиться Твитнуть

фото: Сергей Болденков

domofoto.ru

Согласно сообщениям в соцсетях, на Красавинском мосту произошло столкновение нескольких легковых автомобилей и «ГАЗели». В результате на Западном обходе образовалась многокилометровая пробка в сторону центра Перми.

Люди покидают автобусы и идут пешком, а водители пытаются сдать назад, пишет паблик «ЧП Пермь».

В целом по Перми автомобильные пробки на эту минуту оцениваются в 7 баллов.

