Дизельное топливо в Прикамье подорожало до 76 рублей за литр Цена литра бензина АИ-98 превысила 90 рублей

Константин Долгановский

С 16 по 22 декабря в Пермском крае средняя стоимость бензина снизилась до 63,7 руб. за литр, что на 7 копеек меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Росстат.

Цена бензина марки АИ-95 уменьшилась до 65,77 руб. за литр, что на 6 коп. меньше, чем раньше. Бензин АИ-92 подешевел на 9 коп. и теперь стоит 60,63 руб. за литр. В то же время цена бензина АИ-98 выросла. Его стоимость увеличилась на 21 коп. и составила 90,03 руб. за литр. Также зафиксировано повышение цен на дизельное топливо — оно подорожало на 12 коп. и теперь стоит 76 руб. за литр.

В целом по РФ за период с 16 по 22 декабря снижение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 39 субъектах. Более всего топливо подешевело в республиках Тыва и Ингушетия (-1,4%). Рост цен на бензин произошёл в 12 территориях страны, более всего в Костромской области (+0,5%).

