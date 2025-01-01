Объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Прикамье вырос почти в два раза Долг составляет 248 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России объём неплатежей по ипотеке залог договоров долевого участия с начала 2025 года увеличился на 88,1%, сообщает пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ.

В целом по стране долг превысил 17,55 млрд руб., увеличившись с начала года на 8,2 млрд руб. Только за 10 месяцев 2025 года прирост новых просроченных долгов оказался в 2,2 раза больше, чем за весь 2024 год.

В Пермском крае на начало 2025 года объём просроченных платежей составлял 104 млн руб., по данным агентства на 1 ноября текущего года — 248 млн руб.

Доля неплатежей по ипотеке на первичном рынке в совокупном портфеле превысила 0,41% при 0,20% в начале 2025 года или 0,11% — на 1 января 2024-го.

«С начала 2025 года портфель ипотеки на покупку строящегося жилья сокращался. Это объясняло рост доли просроченной задолженности в данном сегменте. Но с сентября 2025-го банки вновь стали наращивать объёмы кредитования, всего за два месяца портфель на первичном рынке прибавил 2%. И это не остановило кратный прирост доли неплатежей, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Зона риска — практически решённое ужесточение условий льготной семейной ипотеки, пока анонсируется увеличение ставок в два раза весной 2026-го. Застройщики и банки агитируют заёмщиков успевать оформить ипотеку, пока действует ставка в 6% годовых. Это напоминает ситуацию конца 2023-го — начала 2024-го, когда также активно убеждали оформлять субсидируемую ипотеку перед её отменой в июле 2024-го. Тот необдуманный ажиотаж отчасти является причиной двукратного роста просроченных платежей».

