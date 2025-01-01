В Перми стали известны победители ежегодного конкурса «Спортивная элита 2025» На участие поступило 140 заявок Поделиться Твитнуть

Фото: министерство фиизческой культуры и спорта Пермского края

В столице региона прошла церемония награждения победителей конкурса «Спортивная элита 2025», который в этом году прошёл уже в 29-й раз. На участие в нём было подано 140 заявок по 22 номинациям.

Первым этапом стало онлайн-голосование за лучших спортсменов, ветеранов спорта, тренеров, физкультурно-оздоровительных организаций и муниципалитетов региона. Лидеры получали по три дополнительных балла, которые могли стать определяющими на заседании экспертной комиссии, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Прикамья.

«Спортсменом года по олимпийским видам спорта» был признан биатлонист Даниил Усов, его наставник Иннокентий Каринцев победил в номинации «Лучший тренер».

Спортсменками года по олимпийским видам спорта стали серебряный призёр Первенства Европы по олимпийскому тхэквондо Дана Конюхова и серебряный призёр Первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года Анастасия Петрова.

Лучшей спортивной федерацией года была признана Федерация дзюдо Пермского края, олимпийской надеждой — победитель Игр стран СНГ по греко-римской борьбе Дмитрий Кочуров и победитель Первенства мира по подводному спорту Полина Некрасова.

Чемпион России по армрестлингу Алексей Казанцев стал параспортсменом года, параспортсменкой — серебряный призёр чемпионата мира по армрестлингу Надежда Вненковская. Наставник в этом виде спорта Сергей Вяткин получил награду в номинации «Тренером года по параспорту».

«Лучшими спортсменами по неолимпийским видам спорта» признаны трёхкратный чемпион мира по муайтай Константин Шахтарин и чемпионка мира по боевому самбо Валерия Тепышева. Олег Цыпуштанов, наставник Валерии Тепышевой, стал «Тренером года по неолимпийским видам спорта».

Семикратная чемпионка мира по биатлону Венера Чернышов и дзюдоист Ринат Абдулов получили награду «За верность спорту», арбитр по борьбе корэш Исмагил Бикмухаметов стал лучшим судьёй, гиревик Александр Антипин — лучшим спортсменом-ветераном.

В новой номинации 2025 года — «Лучший спортсмен, участник СВО» — победил Алексей Соловьёв. В зависимости от численности населения лучшими муниципальными образованиями Пермского края стали Бардымский и Кудымкарский округа.

В номинации «Лучшая муниципальная спортивная школа» лауретом стала СШОР «Олимпиец» из Соликамска, в номинации «Спорт-норма жизни» — АНО «Развитие любительского спорта «Все на спорт» и «Федерация Миниволей Пермского края».





