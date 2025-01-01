Чашка безалкогольного глинтвейна в Перми обойдётся в 263 рубля Средняя стоимость в городах-миллионниках — 267 рублей Поделиться Твитнуть

фото: user18526052

freepik.com

Аналитики сервиса 2ГИС изучили стоимость безалкогольного глинтвейна в заведениях 16 городов-миллионников страны. Средняя стоимость чашки напитка ёмкостью 300-350 мл составила 267 руб.

Дороже всего глинтвейн стоит в Москве — здесь он обойдётся в 398 руб. На втором и третьем местах по дороговизне напитка находятся Санкт-Петербург и Нижний Новгород — в этих городах чашку глинтвейна можно приобрести за 355 руб. и 320 руб. соответственно.

Пермь расположилась на девятом месте рейтинга со средней стоимостью новогоднего напитка в 263 руб. Наиболее бюджетные цены на чашку глинтвейна предлагают заведения Воронежа (162 руб.), Казань (205 руб.), Челябинск (246 руб.), Красноярск (249 руб.) и Уфа (250 руб.).

В пресс-службе геосервиса сообщили также, что рост интереса к данному напитку начинается в начале октября — по сравнению с летним периодом он увеличивается примерно в пять раз. Пик спроса приходится на декабрьские выходные. Так, 13 и 20 декабря поиск глинтвейна вырос на 73% относительно среднего поиска в периоде октябрь-декабрь 2025 года.

Согласно данным опроса сервиса бронирований отелей от 2ГИС «Отелло», по популярности глинтвейн является вторым новогодним напитком в России — за него проголосовали 17% опрошенных. Ещё 72% выбрали традиционное шампанское.

