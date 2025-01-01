Стал известен график работы почтовых отделений в Прикамье в новогодние праздники Выходными станут четыре дня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФПС Пермского края

Отделения Почты России в регионе не будут работать 31 декабря, 1, 2 и 7 января, сообщает пресс-служба УФПС Пермского края. В предпраздничные дни, 30 декабря и 6 января, рабочие часы почтовых отделений будут сокращены — приём клиентов завершится на час раньше.

В остальные дни — 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января — все почтовые отделения будут работать по обычному графику. В ведомстве рассказали также, что работа сортировочных центров не будет прекращена — приём и обработка поступившей в регион почты будет идти в ежедневном режиме.

Что касается пенсий и пособий, их почтальоны будут доставлять по согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ графику.

В пресс-службе УФПС Пермского края напоминают, что письма и уведомления с отметкой «судебное» или «административное» хранятся на почте семь дней с момента их поступления, посылки и экспресс-отправления — 15 календарных дней, международные мелкие пакеты, почтовые переводы и письменная корреспонденция — 30 календарных дней. Чтобы увеличить сроки хранения отправлений и денежных переводов на почте, необходимо написать заявление в почтовом отделении.

