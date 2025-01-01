Прикамские единороссы выберут нового главу общественной приёмной Александр Бойченко решил уйти по собственному желанию Поделиться Твитнуть

На заседании регионального политсовета «Единой России» партийцы рассмотрели вопрос освобождения от должности руководителя общественной приёмной Дмитрия Медведева в Пермском крае. Действующий глава подал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения единороссов.

Вопрос об отставке Бойченко обсудили на заседании регионального политсовета партии, после чего документ направили в Москву для окончательного утверждения.

Вместо Александра Бойченко на должность нового руководителя приёмной предложили кандидатуру Елены Савельевой — заместителя руководителя приёмной и Штаба общественной поддержки. Ее кандидатуру передали на рассмотрение в президиум Генсовета «Единой России».

